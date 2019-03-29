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Фукс: розвінчано один із найбільш закоренілих міфів виборів

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 20:37
Фукс: розвінчано один із найбільш закоренілих міфів виборів
Фото: Павло Фукс (pravda.com.ua)

Фукс вважає, що йти на вибори потрібно обов'язково

У минулому старшому поколінню дорікали в тому, що воно нібито не розбирається в сучасних процесах, однак у неділю підсумок кампанії може вирішити молоде покоління. Але, як і у випадку з пенсіонерами, популізму менше не стало, написав в своєму Telegram-блозі бізнесмен і меценат Павло Фукс, повідомляє РБК-Україна.

"Розвінчано один із найбільш закоренілих міфів виборів. У минулому "активне суспільство" висміювало пенсіонерів. Старшому поколінню дорікали в тому, що воно нібито не розбирається в сучасних процесах. Та й взагалі, продається за гречку. Не рідко "гарячі голови" пропонували відійти від засад демократії, відібравши право голосу, виходячи з демографічних або навіть соціальних характеристик. Сьогодні підсумок виборів може вирішити виборець середнього віку. Але, як і у випадку з пенсіонерами, популізму менше не стало", - пише він.

За підсумками виборчої кампанії Фукс зазначає, що ніхто з кандидатів не вийшов за рамки внутрішньонаціонального дискурсу.

"Ми не реагуємо на глобальні виклики. Перебудова світової економіки, яка пов'язана з автоматизацією. Зміна ролі держави в житті суспільства. Кліматичні виклики. Екологія. І я зараз говорю не про ліси Амазонії, а про цілком реальні екологічні проблеми в багатьох українських містах", - зазначив він.

За його спостереженнями, політична риторика весь час домінувала над соціальною, культурною і навіть економічною.

Фукс вважає, що це стало підгрунтям для популізму: "Справді, політтехнологи кандидатів намагалися побудувати діалог з виборцем через економічний контекст. Однак ми бачимо, що їхньому рейтингу це не допомогло. В цілому економіка не заходила. Тому більшість обмежилася обіцянками залучити інвестиції. В цьому якраз новизни немає".

Бізнесмен і меценат ділиться спостереженням, що люди готові вибирати, а не просто голосувати проти когось.

"Не завжди в житті є можливість зробити хороший (або комфортний) вибір. Іноді потрібно приймати не очевидно успішні рішення. Однак це набагато краще, ніж лишити все напризволяще. Мені здалося, що сьогодні люди готові дійсно вибирати, а не голосувати проти когось", - вважає Фукс.

Він додав, що йти на вибори потрібно обов'язково.

"Практично в будь-якому опитуванні було 30-35%, які або не визначилися, або не були готові відповісти соціологам. Тож не варто думати, ніби ім'я майбутнього президента вже відомо. Важливим є голос кожного. В цьому і є цінність демократії", - написав бізнесмен.

Павло Фукс: віртуалізація - це не класова війна між бідними і багатими
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
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