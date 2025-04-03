FT объяснило "бессмысленность" расчетов при введении пошлин США

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, рассчитывала "несправедливые пошлины", которые страны мира якобы вводили против США, из торгового дисбаланса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, в Белом доме объясняли, что введенные пошлины против всех кран мира являются ответом на "несправедливые ограничения", которые страны применяют в отношении Штатов.

Интересно и то, что во время объявления о пошлинах Трамп демонстрировал список, в котором было два столбика. В первом была ставка пошлины, которую страна якобы применяет против США, а во втором - ставка со скидкой, которую США применяет против этой страны в ответ.

Как отметили в администрации Трампа, список основывался на расчетах торгового представителя США. Однако американский экономист Пол Кругман отметил, что, они не происходили ни от каких очевидных ставок, которые были фактически введены.

Что говорят в Financial Times

Как рассказали в издание, их журналисты вручную провели расчеты по первым 24 странам в списке Трампа. Во время этого было обнаружено, что объявленные "несправедливые тарифы" против США являются "бессмысленными".

По данным FT, в Белом доме, вероятно, просто делили дефицит торговли товарами США с какой-либо страной на общее количество товаров, которые импортируются из этой страны. И именно этот процент называли "несправедливой пошлиной".

В качестве примера в издании приводят Бангладеш. Отмечается, что в прошлом году Штаты импортировали оттуда товаров на 8,4 млрд долларов, и это привело к дефициту торгового баланса с этой страной в размере 6,2 млрд долларов.

Однако, если 6,2 поделить на 8,4 - это 0,738. После этого Белый дом заявил, что страна "взыскала" 74% "пошлин" против США, "включая валютные манипуляции и торговые барьеры".

"Мы можем подтвердить, что это соответствует цифрам для первых 24 стран, которые мы проверили вручную", - отметили в FT.

Новые тарифы Трампа

Накануне Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. По его словам, это решение должно урегулировать "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении Штатов.

Интересно то, что для ряда стран пошлины стали намного выше: 34% для Китая и 20% для Европейского союза. А вот для Канады и Мексики было сделано исключение, и поэтому таможенная политика в отношении них регулируется отдельно.