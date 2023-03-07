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Patriot не в Украине. Игнат не подтверждает, а Польша говорит о "трудностях перевода"

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 13:54
Patriot не в Украине. Игнат не подтверждает, а Польша говорит о "трудностях перевода" Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины пока не получили американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, оно будет, состоится", - сказал он.

Игнат отметил, что украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, как это было с ЗРК IRIS-T, или когда Воздушные силы сообщат о первом российском самолете, который сбило ПВО.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше - 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", - добавил он.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию сообщил, что Украина уже получила ПВО Patriot.

При этом Минобороны Польши в информационном запросе журналистов опровергло эту информацию. Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода.

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ПВО Воздушные силы Украины
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