FT назвало возможную дату телефонного разговора Зеленского и Трампа

Приостановление помощи США Украине

Накануне появилась информация о приостановлении поставок военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона. Позже Белый дом это подтвердил и объяснил решение тем, что на первом месте должны быть интересы США.

СМИ рассказывали, что речь идет именно о поставках артиллерийских снарядов, ракет Stinger, ракет для Patriot и не только.

Как отмечал Зеленский, Украина уже ведет переговоры с Вашингтоном относительно деталей ситуации.

Politico, в свою очередь, писало, что президент Украины и его американский коллега могут провести телефонный разговор на фоне приостановления помощи США.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

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