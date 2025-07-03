FT назвало возможную дату телефонного разговора Зеленского и Трампа

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп обсудят, завтра, 4 июля, приостановление военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansal Times (FT).
По словам лиц, знакомых с ситуацией, во время переговоров Зеленский и Трамп обсудят:
Как напоминает FT, в среду, 2 июля, Украина вызвала высокопоставленного дипломата США после неожиданного решения Пентагона прекратить поставки некоторых современных систем вооружения. В частности президент Украины лоббировал покупку американских оборонных ракет Patriot во время встречи на саммите НАТО, которую Трамп называл "очень приятной".
Также отмечается, что время переговоров обоих лидеров может измениться.
Накануне появилась информация о приостановлении поставок военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона. Позже Белый дом это подтвердил и объяснил решение тем, что на первом месте должны быть интересы США.
СМИ рассказывали, что речь идет именно о поставках артиллерийских снарядов, ракет Stinger, ракет для Patriot и не только.
Как отмечал Зеленский, Украина уже ведет переговоры с Вашингтоном относительно деталей ситуации.
Politico, в свою очередь, писало, что президент Украины и его американский коллега могут провести телефонный разговор на фоне приостановления помощи США.
Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.
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