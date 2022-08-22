ФСБ заявляє про причетність "Азова" до вбивства Дугіної. У полку відповіли

Зазначимо, сьогодні ФСБ заявила про нібито розкриття вбивства Дугіної. Підозрюваною назвали громадянку України Наталію Вовк, яка нібито працює на українські спецслужби. Крім того, було опубліковано її "посвідчення", згідно з яким вона числиться у складі полку "Азов".

"Жінка, ім'я і військове посвідчення якої опублікувала ФСБ у своєму звіті з розслідування теракту проти дочки російського пропагандиста Дугіна, не має ніякого відношення до полку "Азов" і ніколи не належала до нашого підрозділу", - йдеться в заяві.

Сам оприлюднений документ, яким Росія намагається довести причетність "Азова" до підриву Дар'ї Дугіної, є черговою так званою "візитівкою Яроша".

"А сам теракт - це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином Росія підігріває громадську думку своїх громадян з приводу "необхідності" такого судилища. Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими і закликаємо всіх, в чиїх силах зупинити це, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося", - додали в Азові.

Хто така Дарина Дугіна

Дарина Дугіна - російська журналістка, працювала на провладні ресурси, в тому числі телеканали "Царгород", "Зірка" і RT. Доводиться дочкою відомому політологу і громадському діячеві Олександра Дугіна. Його книги заборонені в Україні, він вважається одним з ідеологів "руського міра".

Дарина Дугіна перебувала в санкційних списках США і Великобританії.