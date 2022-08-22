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ФСБ заявляет о причастности "Азова" к убийству Дугиной. В полку ответили

Фото: российская пропагандистка Дарья Дугина (novoeizdanie.com)
Автор: Юлия Бойко

Отдельный отряд специального назначения "Азов" отрицает, что объявленная подозреваемой в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной якобы имеет к нему отношение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Азова".

Отметим, сегодня ФСБ заявила о якобы раскрытия убийства Дугина. Подозреваемой назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работает на украинские спецслужбы. Кроме того, было опубликовано ее "удостоверение", согласно которому она числится в составе полка "Азов".

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению", - говорится в заявлении.

Сам обнародованный документ, которым Россия пытается доказать причастность "Азова" к подрыву Дарьи Дугиной, является очередной так называемой "визиткой Яроша".

"А сам теракт - это подготовка к "трибуналу" над азовцами. Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища. Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах остановить это, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло", - добавили в Азове.

Кто такая Дарья Дугина

Дарья Дугина - российская журналистка, работала на провластные ресурсы, в том числе телеканалы "Царьград", "Звезда" и RT. Приходится дочерью известному политологу и общественном деятелю Александра Дугина. Его книги запрещены в Украине, он считается одним из идеологов "русского мира".

Дарья Дугина находилась в санкционных списках США и Великобритании.

Напомним, вечером 21 августа в Подмосковье подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности украинской стороны, но в Офисе президента опровергли такую возможность.

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ФСБАзов