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ФСБ затримала кримчан, які намагалися виїхати в Україну

Новини » В світі     28.03.2020 - 14:58
ФСБ затримала кримчан, які намагалися виїхати в Україну
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Вони нібито порушили режим самоізоляції

Троє жителів анексованого Криму намагалися виїхати в Україну, але були затримані на кордоні за нібито порушення самоізоляції по коронавірусу. Про це російським ЗМІ повідомив так званий "начальник кримського прикордонного управління" ФСБ Росії Сергій Станкевич.

За його словами, цим людям раніше вручили приписи на самоізоляцію.

"Вчора нами було виявлено три громадянина Росії, які прибули в пункт пропуску для виїзду на територію України, але яким раніше вручали відповідні приписи на самоізоляцію", - сказав Станкевич.

Нагадаємо, в анексованому Криму подвоїлося число заражених коронавірусом. Загальне число інфікованих досягло 14 людей.

Також повідомлялося, що в лікарнях анексованого Криму перебувають більше тисячі осіб, хворих пневмонією.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 311.

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