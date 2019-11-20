ФСБ затримала військового РФ за шпигунство на користь України

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації затримала російського військовослужбовця за підозрою в шпигунстві на користь Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що військового, який збирав для України секретні відомості військового характеру, затримали в Ростовській області.

"ФСБ в місті Аксай Ростовської області за підозрою в державній зраді затриманий громадянин Росії, військовослужбовець Південного військового округу. За наявними даними, вказаний військовослужбовець, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міноборони України, цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності держави", - повідомили у ФСБ.

стосовно військового порушено кримінальну справу за порушення ст. 275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада).

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що військова контррозвідка Служби безпеки України затримала завербованого ФСБ кримчанина, який планував поширення матеріалів про нібито низькому моральному стані ЗСУ.

Також повідомлялося, що за даними української розвідки, в РФ на початку листопада звільнили начальника розвідцентру з-за провалів у вербування українців. Повідомлялося, що був звільнений начальник розвідцентру Петро Мулярів, який очолював свій підрозділ з 2012 року і займався вербуванням українських громадян.