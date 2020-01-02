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У в'язницях Росії по "кримським справах" утримуються щонайменше 89 осіб

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 18:39
У в'язницях Росії по "кримським справах" утримуються щонайменше 89 осіб
Фото: Ольга Скрипник (zmina.info)

Серед засуджених 65 кримських татар

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Російська Федерація утримує за гратами тільки по "кримським справах" як мінімум 89 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу в Facebook.

За її словами, велика частина засуджених, а саме 65 осіб - кримські татари.

"Серед них є і кримські татари, і українці. Щонайменше 65 людей, переважно кримських татар, які проходять по так званій "справі Хізб ут-Тахрір", їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий цього року. Також є так звані "українські диверсанти", - зазначила правозахисниця.

Також вона підкреслила, що права цих людей грубо порушуються, оскільки докази їхньої вини були сфальсифіковані і вони незаконно перебувають за ґратами.

Нагадаємо, 25 грудня на Керченському мосту на в'їзді в окупований Крим російські силовики затримали п'ятьох кримських татар. Кримські татари поверталися з Москви з засідання суду по справі першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".

Крім того, 25 грудня так званий "Верховний суд" Криму залишив під арештом кримського активіста Олега Приходька, обвинуваченого у підготовці вибуху адміністрації міста Саки. За словами адвоката Назима Шейхмамбетова, судове засідання проходило в закритому режимі. А арешт Приходько був продовжений до 10 лютого 2020 року.

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