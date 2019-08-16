ФСБ тероризує українських рибалок в Азовському морі, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала чергове порушення норм міжнародного права з боку співробітників Федеральної служби безпеки РФ щодо українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що двоє чоловіків ловили рибу в Азовському морі, після чого їх затримали співробітники ФСБ і домагалися неправдивих показань за нібито браконьєрський вилов. Чоловіки перебували на рибальському човні в акваторії Азовського моря неподалік від Бердянська.

"Незважаючи на відсутність підстав для затримання, адже при огляді українського судна не було виявлено ніяких засобів лову, риби та заборонених до вільного обігу речей, українські громадяни в примусовому порядку були доставлені да міста Єйськ Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що надалі, представники ФСБ допитали затриманих українців і вимагали підписати неправдиві свідчення.

Чоловіки відмовилися підписувати такі визнання, у відповідь на це російська сторона погрожувала інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі на 20 років.

За даними СБУ, рибалки змушені були дати неправдиві свідчення. В результаті їх звинуватили у браконьєрстві, а після звільнення на них наклали штраф і конфіскували катер.

Нагадаємо, у липні співробітники Держприкордонслужби повідомили про чергові провокації в Азовському морі з боку берегової охорони Росії.