ФСБ РФ заявила про затримання українського добровольця в Криму

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про нібито затримання українського добровольця на території окупованого Криму. Російські силовики нібито затримали бійця добровольчого "батальйону імені Номана Челебіджихана".

Про це з посилання на прес-службу ФСБ повідомляє російське агентство ТАСС.

За даними силовиків, за місцем проживання та реєстрації затриманого провели слідчі дії. Йому інкримінують участь у нібито незаконному збройному формуванні.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, учасники "батальйону імені Номана Челебіджихана" брали активну участь у блокаді на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у 2016 році. Напочатку червня цього року російські силовики провели в окупованому Кримі ряд обшуків у справі щодо цього батальйону.

Нагадаємо, у червні ФСБ РФ заявила про затримання українця в окупованому Криму; силовики стверджували, що українець намагався незаконно потрапити на територію півострову.

Крім того, за звинуваченням нібито у незаконному перетині кордону з Кримом російські силовики заарештували українського військовослужбовця Євгена Добринського.