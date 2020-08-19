ФСБ РФ заявила про затримання українського добровольця в Криму

Фото: ФСБ РФ (flickr com podpolkovnikvvs)

Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про нібито затримання українського добровольця на території окупованого Криму. Російські силовики нібито затримали бійця добровольчого "батальйону імені Номана Челебіджихана".

Про це з посилання на прес-службу ФСБ повідомляє російське агентство ТАСС.

За даними силовиків, за місцем проживання та реєстрації затриманого провели слідчі дії. Йому інкримінують участь у нібито незаконному збройному формуванні.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, учасники "батальйону імені Номана Челебіджихана" брали активну участь у блокаді на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у 2016 році. Напочатку червня цього року російські силовики провели в окупованому Кримі ряд обшуків у справі щодо цього батальйону.

Нагадаємо, у червні ФСБ РФ заявила про затримання українця в окупованому Криму; силовики стверджували, що українець намагався незаконно потрапити на територію півострову.

Крім того, за звинуваченням нібито у незаконному перетині кордону з Кримом російські силовики заарештували українського військовослужбовця Євгена Добринського.