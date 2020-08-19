ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ФСБ РФ заявила про затримання українського добровольця в Криму

Сімферополь, Середа 19 серпня 2020 16:49
ФСБ РФ заявила про затримання українського добровольця в Криму
Фото: ФСБ РФ (flickr com podpolkovnikvvs)
Автор: Дмитро Левицький

Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про нібито затримання українського добровольця на території окупованого Криму. Російські силовики нібито затримали бійця добровольчого "батальйону імені Номана Челебіджихана".

Про це з посилання на прес-службу ФСБ повідомляє російське агентство ТАСС.

За даними силовиків, за місцем проживання та реєстрації затриманого провели слідчі дії. Йому інкримінують участь у нібито незаконному збройному формуванні.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, учасники "батальйону імені Номана Челебіджихана" брали активну участь у блокаді на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у 2016 році. Напочатку червня цього року російські силовики провели в окупованому Кримі ряд обшуків у справі щодо цього батальйону.

Нагадаємо, у червні ФСБ РФ заявила про затримання українця в окупованому Криму; силовики стверджували, що українець намагався незаконно потрапити на територію півострову.

Крім того, за звинуваченням нібито у незаконному перетині кордону з Кримом російські силовики заарештували українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФСБКримдобровольческий батальонЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся