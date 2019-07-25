ФСБ розглядає клопотання щодо передачі моряків на поруки Денісової

В ФСБ Россійської Федерації розглядають клопотання щодо передачі українських моряків на поруки українському омбудсмену. Про це заявила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, 18 липня вона звернулася з клопотанням щодо звільнення українських моряків під її особисте зобов'язання.

"17 липня Лефортовський суд Москви розглянув клопотання слідчого щодо продовженя запобіжного заходу українським морякам. Арешт, на жаль, був продовжений на 3 місяця кожному моряку. Відповідно, до законодавства РФ, рішення про зміну запобіжного заходу приймає слідчий. 18 липня я звернулась з клопотанням щодо звільнення моряків під моє особисте зобов’язання. 19 липня моє клопотання було передано українським посольством в РФ. Зараз це питання перебуває на розгляді у керівника слідчого управління ФСБ", - заявила Денісова.

Також вона зазначила, що зараз ведуться перемовини щодо виконання рішення Трибуналу ООН з морського права.

"Мені відомо, що наразі відбувають перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Трибуналу ООН з морського права. Я дякую Володимиру Зеленського за всі зусилля, що він докладає щодо звільнення військовополонених моряків та всіх громадян, які утримуються в пенітенціарних установах РФ. Я переконана, що найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення", - повідомила омбудсмен.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що активна фаза переговорів зі звільнення українських моряків почалася після дзвінка президента України Володимира Зеленського президенту РФ Володимиру Путіну.

Нагадаємо, 24 липня український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що домовленість про повернення Україні 24 українських моряків вже досягнута. Також вона зазначила, що зараз оформляються останні документи і моряки незабаром повернутися на батьківщину.

Пізніше Денисова уточнила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ Російської Федерації Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання її особистого зобов'язання в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків, які знаходяться в Лефортовському СІЗО.

Раніше Людмила Денисова заявляла, що в кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручителя. І вона, як уповноважена Верховної ради з прав людини запропонувала своє таке зобов'язання про забезпечення участі українських військовополонених в досудовому розгляді.