ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ намагалась завербувати високопоставленого офіцера ВМС України

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 16:27
ФСБ намагалась завербувати високопоставленого офіцера ВМС України
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Військовий мав доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони

Військова контррозвідка Служби безпеки блокувала спроби вербування російською ФСБ високопоставленого військовослужбовця Військово-морських сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що військовий на постійній основі контактував з екс-співробітниками СБУ, які зараз є діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ - Андрієм Гапоненком, Петром Зимою та Дмитром Пилипченком. Спілкування відбувалося під час особистих зустрічей на території тимчасово окупованого Криму, а також телефоном.

"Під час цих контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб командування ВМС ЗС України", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час анексії Криму у березні 2014 році зрадники запропонували українському офіцерові сприяти у захопленні Академії ВМС ЗСУ в Севастополі, військовий відмовився. Пізніше його призначили заступником командувача ВМС ЗСУ. Військовий отримав доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони.

"У результаті вжитих військовою контррозвідкою СБУ заходів не допущено вчинення високопосадовцем ВМС ЗСУ особливо тяжкого злочину та попереджено потенційні негативні наслідки для національної безпеки. Приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, з початку року Служба безпеки неодноразово повідомляла про спроби вербування українських військових російськими спецслужбами.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила два факти вербування українців з боку бойовиків так званих "ЛДНР".

СБУ назвала причини обшуків в мерії Запоріжжя ФСБ закрила виїзд з Криму на материкову Україну
Новини України Служба безпеки УкраїниФСБрозвідкаВМСвмс Украинывербовка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся