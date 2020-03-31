ФСБ намагалась завербувати високопоставленого офіцера ВМС України

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Військовий мав доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони

Військова контррозвідка Служби безпеки блокувала спроби вербування російською ФСБ високопоставленого військовослужбовця Військово-морських сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що військовий на постійній основі контактував з екс-співробітниками СБУ, які зараз є діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ - Андрієм Гапоненком, Петром Зимою та Дмитром Пилипченком. Спілкування відбувалося під час особистих зустрічей на території тимчасово окупованого Криму, а також телефоном.

"Під час цих контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб командування ВМС ЗС України", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час анексії Криму у березні 2014 році зрадники запропонували українському офіцерові сприяти у захопленні Академії ВМС ЗСУ в Севастополі, військовий відмовився. Пізніше його призначили заступником командувача ВМС ЗСУ. Військовий отримав доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони.

"У результаті вжитих військовою контррозвідкою СБУ заходів не допущено вчинення високопосадовцем ВМС ЗСУ особливо тяжкого злочину та попереджено потенційні негативні наслідки для національної безпеки. Приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, з початку року Служба безпеки неодноразово повідомляла про спроби вербування українських військових російськими спецслужбами.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила два факти вербування українців з боку бойовиків так званих "ЛДНР".