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ФСБ затримала чергового українця на адмінмежі з Кримом

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 13:26
ФСБ затримала чергового українця на адмінмежі з Кримом
Ілюстративне фото (wikimapia)

У затриманого відібрали автомобіль і велику суму грошей

Прикордонники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії на адміністративному кордоні з Кримом затримали чергового українця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ в Facebook.

Повідомляється, що в пункті пропуску "Джанкой" затримали жителя Львівської області і протягом чотирьох годин намагалися домогтися від нього відомостей про зв'язки в середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ тощо.

"Після відмови співпрацювати з російською спецслужбою громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не розумів, і повернули на контрольовану урядом територію України. При цьому співробітники ФСБ Росії відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші в сумі 2000 євро", - йдеться в повідомленні.

СБУ застерігає, що в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб Росії знаходиться широке коло українців - від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій, до пересічних громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму активіста Ділявера Гафарова засудили до 10 років позбавлення волі. Активіста звинуватили в участі в добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана (зараз - громадське об'єднання "Аскер") та економічній блокаді Криму.

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