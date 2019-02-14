ФСБ після обшуків затримала ще трьох кримських татар

Фото: обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)

Затриманих підозрюють в участі в організації "Хізб-ут-Тахрір"

В окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".

Повідомляється, що обшуки пройшли в селищі Октябрське Красногвардійського району. Після слідчих дій силовики затримали Решата Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва. Їх відвезли до управління ФСБ Росії в Сімферополі.

За даними російських ЗМІ, їх підозрюють в організації осередку та участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається терористичною в РФ. У той же час правозахисники відзначають, що затримані є активними учасниками кримськотатарського руху.

Фото: обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 лютого пройдуть дебати щодо окупованих Донбасу і Криму на Генасамблеї ООН.

Відзначимо, 9 лютого в Криму провели обшуки у проукраїнського активіста Олега Приходька. За його словами, обшук проводила "ціла юрба силовиків зі зброєю". Вони вилучили комп'ютер, телефон і українську символіку.