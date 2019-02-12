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Дебати щодо окупованих Донбасу та Криму на Генасамблеї ООН відбудуться 20 лютого

Новини » Політика    12.02.2019 - 17:54
Дебати щодо окупованих Донбасу та Криму на Генасамблеї ООН відбудуться 20 лютого
Фото: Катерина Зеленко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У МЗС заявили, що дебати продемонструють, наскільки світова спільнота готова підтримати Україну

На полях Генеральної асамблеї ООН 20 лютого відбудуться дебати щодо окупованих територій в Україні. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що Україна сподівається у ході дебатів почути багато заяв країн-членів ООН на підтримку України.

"Я думаю, що своє ставлення до російської позиції світ продемонструє уже 20 лютого. Коли відбудеться обговорення Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях України. Ми сподіваємось там почути багато заяв країн-членів ООН на підтримку України", - сказала речниця МЗС.

Зеленко зазначила, що це була українська ініціатива.

"Це була українська ініціатива. Це фактично перший раз, коли до порядку денного Генеральної Асамблеї ООН буде винесено на обговорення дебати на тему ситуації на окупованих територіях. Це буде надійний майданчик, який продемонструє те, наскільки світова спільнота готова підтримати Україну", - сказала представник МЗС.

Нагадаємо, наприкінці січня президент Петро Порошенко анонсував, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН у кінці лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму.

Як писало РБК-Україна раніше, у грудня 2018-го Генасамблея ООН прийняла ініційовану Україною резолюцію, що закликає РФ вивести свої війська з території окупованого Криму.

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