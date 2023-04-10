ФСБ не может закупить беспилотники Supercam для диверсий в Донецке из-за влияния санкций

Центр специального назначения ФСБ РФ планировал приобрести беспилотники Supercam для диверсий в оккупированном Донецке, однако их не могут изготовить из-за нехватки комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В оккупированном Донецке сотрудники центра специального назначения ФСБ РФ намерены в текущем месяце закупить три БПЛА Supercam для использования в рамках диверсионной работы", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что эти диверсии планируют и на территории Украины, однако беспилотники не могут изготовить из-за нехватки комплектующих.

Производитель данного типа беспилотного аппарата является компания "Беспилотные системы", дислоцирующаяся в Ижевске. Несмотря на то что ФСБ является наиболее оснащенной и финансово обеспеченной структурой в РФ, противник не может провести базовую подготовку по эксплуатации данных дронов. Производство задерживается из-за поставок термографических и HD-камер, которые не производятся на территории России.