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ФСБ не может закупить беспилотники Supercam для диверсий в Донецке из-за влияния санкций

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Россия, Понедельник 10 апреля 2023 21:35
ФСБ не может закупить беспилотники Supercam для диверсий в Донецке из-за влияния санкций Фото: ФСБ не может закупить беспилотники Supercam для диверсий в Донецке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Центр специального назначения ФСБ РФ планировал приобрести беспилотники Supercam для диверсий в оккупированном Донецке, однако их не могут изготовить из-за нехватки комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В оккупированном Донецке сотрудники центра специального назначения ФСБ РФ намерены в текущем месяце закупить три БПЛА Supercam для использования в рамках диверсионной работы", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что эти диверсии планируют и на территории Украины, однако беспилотники не могут изготовить из-за нехватки комплектующих.

Производитель данного типа беспилотного аппарата является компания "Беспилотные системы", дислоцирующаяся в Ижевске. Несмотря на то что ФСБ является наиболее оснащенной и финансово обеспеченной структурой в РФ, противник не может провести базовую подготовку по эксплуатации данных дронов. Производство задерживается из-за поставок термографических и HD-камер, которые не производятся на территории России.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Европейский Союз и США будут противостоять любым попыткам дестабилизировать глобальные энергетические рынки и обойти санкции.

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