ЕС и США договорились пресекать попытки обойти санкции и дестабилизировать энергорынки

Европейский Союз и Соединенные Штаты будут противостоять любым попыткам дестабилизировать глобальные энергетические рынки и обойти санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление после совещания Энергетического совета ЕС и США.

Во время встречи в Брюсселе представители ЕС и США обсудили последствия вторжения России в Украину для энергетических рынков.

"Обе стороны подтвердили свою твердую приверженность прямому противодействию адекватными мерами всем усилиям по дальнейшей дестабилизации глобальной энергетической ситуации и обходу санкций", - говорится в совместном заявлении.

Совет вновь самым решительным образом осудил незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, которая принесла огромные страдания и разрушения Украине и ее народу.

Война России также спровоцировала глобальный кризис продовольственной и энергетической безопасности с резким ростом цен, нестабильностью рынка и непропорциональным воздействием на развивающиеся страны и уязвимые группы населения, отмечается в документе.

"Действия России, в том числе массированные атаки на критически важные объекты инфраструктуры, создали беспрецедентную нагрузку на безопасность и функционирование украинских энергетических систем, включая Запорожскую атомную электростанцию", - говорится в заявлении.

Совет подтвердил, что будущее Украины и Молдовы и их граждан находится в Европейском Союзе, и будет продолжать поддерживать дальнейшую интеграцию Украины и Молдовы с ЕС.

"После успешной синхронизации Украины и Молдовы с электросетью ЕС Совет намерен продолжать поддерживать быстрое восстановление и реконструкцию Украины, а также поддерживать как Украину, так и Молдову, помогая им в их долгосрочном экономическом переходе и переходе на экологически чистую энергию. Совет продолжает поддерживать интеграцию обеих стран с ЕС во всех энергетических секторах, в том числе путем ускорения развития энергетической инфраструктуры и взаимосвязей", - говорится в заявлении.

ЕС, его государства-члены и США намерены продолжать оказывать чрезвычайную энергетическую помощь Украине через форумы поддержки, созданные в 2022 году, включая координационный форум G7+ и Международный консультативный энергетический совет для Украины,

Совет осудил опасные действия России на Запорожской атомной электростанции Украины и подчеркнул свою полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии по применению гарантий для оказания помощи Украине в ее усилиях по управлению ядерной безопасностью на своих ядерных объектах, включая ее усилия, предпринимаемые до настоящего времени для установить на Запорожской АЭС зону ядерной безопасности и защиты.

"ЕС и США настоятельно призывают Россию вывести свой персонал и военную технику с Запорожской АЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", - говорится в заявлении.

Совет также намерен активизировать сотрудничество для снижения зависимости от России в отношении ядерных материалов и услуг топливного цикла и поддерживает текущие усилия затронутых стран-членов ЕС по диверсификации поставок ядерного топлива, в зависимости от обстоятельств.

Десятое совещание Энергетического совета ЕС и США прошло под председательством вице-президента ЕС Жозепа Борреля, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Энергетический совет ЕС-США является ведущим трансатлантическим координационным форумом по стратегическим энергетическим вопросам для обмена политикой и координации на политическом и техническом уровнях.