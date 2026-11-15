ФСБ могла использовать криминалитет для дискредитации правоохранительной системы Украины, - политтехнолог

Российские спецслужбы могли задействовать представителей криминального мира для информационной кампании, направленной на дискредитацию государственных институций Украины.

Как пишет РБК-Украина , такое мнение высказал политический эксперт, политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook .

По словам аналитика, главный месседж заявлений, распространяемых от имени российского наркобарона Буркина (известного как "Мексиканец"), сводится к призыву полностью ликвидировать силовые, правовые, судебные и антикоррупционные органы Украины, а также всю власть.

В то же время эксперт отмечает, что подлинность этих записей не подтверждена, поэтому они могут быть сгенерированы искусственным интеллектом по указанию ФСБ.

Голобуцкий отмечает, что российский след действительно присутствует во многих коррупционных схемах, поскольку РФ выделяет значительные ресурсы для работы спецслужб. Однако, по его мнению, воспринимать безоговорочно тезисы, озвученные от имени представителя враждебного криминалитета, нецелесообразно.

"Почему-то украинцы радостно вцепились в «разоблачение» и моментально забыли, кто именно озвучивает обвинение (или от какого лица их озвучили). Это преступник – раз. Это враг во время критической фазы войны – два. И это агент вражеских спецслужб (о чем он сам заявил) – это три", - отметил эксперт.

Политолог также обратил внимание на тенденцию, когда часть украинской аудитории доверяет заявлениям российских медийных персон, таких как Юрий Дудь, Юлия Латынина, Евгений Чичваркин или Виктор Шендерович.

По его словам, подобное некритическое восприятие наблюдается и в отношении заявлений "Мексиканца", которые используются для критики государственных органов в период войны.

Голобуцкий добавил, что обнародованные материалы нуждаются в анализе со стороны соответствующих украинских структур, чтобы отделить возможные факты от дезинформации.