ФСБ могла використати криміналітет для дискредитації правоохоронної системи України, - політтехнолог

Як пише РБК-Україна , таку думку висловив політичний експерт, політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook .

За словами аналітика, головний меседж заяв, які поширюються від імені російського наркобарона Буркіна (відомого як "Мексиканець"), зводиться до заклику повністю ліквідувати силові, правові, судові та антикорупційні органи України, а також усю владу.

Водночас експерт зауважує, що автентичність цих записів не підтверджена, тож вони можуть бути згенеровані штучним інтелектом за вказівкою ФСБ.

Голобуцький зазначає, що російський слід дійсно присутній у багатьох корупційних схемах, оскільки РФ виділяє значні ресурси на роботу спецслужб. Однак, на його думку, сприймати беззастережно тези, озвучені від імені представника ворожого криміналітету, недоцільно.

"Чомусь українці радісно вчепились у «викриття» і моментально забули, хто саме озвучує обвинувачення (або від якої особи їх озвучили). Це злочинець - раз. Це ворог під час критичної фази війни - два. І це агент ворожих спецслужб (про що він сам заявив) - це три", - зазначив експерт.

Політолог також звернув увагу на тенденцію, коли частина української аудиторії довіряє заявам російських медійних персон, таких як Юрій Дудь, Юлія Латиніна, Євген Чичваркін чи Віктор Шендерович.

За його словами, подібне некритичне сприйняття наразі спостерігається і щодо заяв "Мексиканця", які використовуються для критики державних органів у період війни.

Голобуцький додав, що оприлюднені матеріали потребують аналізу з боку відповідних українських структур, аби відокремити можливі факти від дезінформації.