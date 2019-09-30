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ФСБ у Криму намагалася завербувати українця

Новини » Політика    30.09.2019 - 14:36
ФСБ у Криму намагалася завербувати українця
Илюстративне фото (wikimedia.org)

Співробітники спецслужб змушували збирати та передавати інформацію про українських військових

У Криму сталася чергова спроба вербування українського громадянина для шпигування на користь Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Як зазначається у повідомленні, до правоохоронців звернувся громадянин України, який під час перебування на окупаційному "пункті пропуску "Джанкой", був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ, які примушували його до негласного співробітництва в їхніх інтересах.

За його словами, представники "спецслужб" змушували українця збирати та передавати інформацію щодо місць дислокації військової техніки Збройних Сил України в Генічеському районі Херсонської обл., членів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та кримськотатарського батальйону "Аскер".

Це вже не перша спроба вербування українських громадян спецслужбами Росії. Так, раніше Луганська обласна військово-цивільна адміністрація заявляла, що спецслужби Росії продовжують спроби вербування навіть тих українців, які працюють на території РФ.

Також, як раніше повідомляло РБК-Україна, бойовики вдаються до методів фізичного та психологічного тиску для вербування ув'язнених. За свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію.

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