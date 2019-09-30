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ФСБ в Крыму пыталась завербовать украинца

Новости » Политика    30.09.2019 - 14:36
ФСБ в Крыму пыталась завербовать украинца
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Сотрудники спецслужб заставляли собирать и передавать информацию об украинских военных

В Крыму произошла очередная попытка вербовки украинского гражданина для шпионажа в пользу Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как отмечается в сообщении, к правоохранителям обратился гражданин Украины, который во время пребывания на оккупационном "пункте пропуска "Джанкой", был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ, которые принуждали его к негласному сотрудничеству в их интересах.

По его словам, представители "спецслужб" заставляли украинца собирать и передавать информацию относительно мест дислокации военной техники Вооруженных Сил Украины в Геническом районе Херсонской обл., членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымско-татарского батальона "Аскер".

Это уже не первая попытка вербовки украинских граждан спецслужбами России. Так, ранее Луганская областная военно-гражданская администрация заявляла, что спецслужбы России продолжают вербовать даже тех украинцев, которые работают на территории РФ.

Также, как ранее сообщало РБК-Украина, боевики прибегают к методам физического и психологического давления для вербовки заключенных. По свидетельствам осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергаются лица, которые не являются уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции.

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