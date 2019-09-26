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ФСБ Криму затримала двох українців

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 17:27
ФСБ Криму затримала двох українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затриманих українців передали російській поліції

В прикордонному управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в аннексированном Криму повідомляють про затримання на адміністративній межі півострова з Херсонською областю двох українців, які перебувають у федеральному розшуку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".

В прикордонному управлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великому розмірі, яке він скоїв на території півострова".

Також у ФСБ повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, "знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди". Чоловіків передали російській поліції.

Імена і прізвища затриманих не публікують, які-небудь їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що контррозвідники Служби безпеки України викрили чергову провокацію ФСБ Російської Федерациии, спрямовану на дискредитацію українських працівників державних органів під час візитів у Росію.

Крім того, 9 вересня в прикордонному управлінні ФСБ в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох українців.

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