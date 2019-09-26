ФСБ Крыма задержала двух украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержанных украинцев передали российской полиции

В пограничном управлении российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) в аннексированном Крыму сообщают о задержании на административной границе полуострова с Херсонской областью двух украинцев, которые "находятся в федеральном розыске". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".

В пограничном управлении утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Также в ФСБ сообщают о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба". Мужчин передали российской полиции.

Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют. Подтверждения данной информации из других источников нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию ФСБ Российской Федерациии, направленную на дискредитацию работников украинских государственных органов во время визитов в Россию.

Кроме того, 9 сентября в пограничном управлении ФСБ в оккупированном Крыму сообщили о задержании на границе полуострова с Херсоном двух украинцев.