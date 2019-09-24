Кількість незаконних затримань українців на кордоні з РФ зросла, - контррозвідка

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ФСБ затримує українців за надуманими причинами

Контррозвідники Служби безпеки України викрили чергову провокацію Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, спрямовану на дискредитацію працівників українських держорганів під час візитів в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що у вересні цього року представники ФСБ незаконно затримали інспектора одного з підрозділів Державної митної служби України при перетині російсько-українського кордону у пункті пропуску "Шебекіно". У ході огляду автомобіля у нього виявили нібито товари подвійного призначення.

Українського держслужбовця помістили в ізолятор і протягом двох діб намагалися схилити до визнання в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ (контрабанда сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї тощо).

"Провокаційну ситуацію представники ФСБ планували використовувати для проведення інформаційної кампанії штучному "очорнення" представників українських владних інститутів. Однак, через відсутність будь-яких реальних доказів протиправної діяльності, співробітник митниці був звільнений з-під варти", - йдеться в повідомленні.

В СБУ застерігають українців від поїздок в РФ або на окуповані нею території, оскільки ФСБ практикує фабрикацію кримінальних справ проти українських громадян.

"Метою таких заходів російських спецслужб, серед іншого, є формування в російському соціумі і на міжнародній арені негативного іміджу України, підтримання образу ворога, а також спроби виставити українців причиною погіршення криміногенної ситуації в РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня в прикордонному управлінні ФСБ в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила керівника держпідприємства на корупційних схемах в 700 тис. гривень. Він закуповував для заводу непридатне обладнання за завищеними цінами.