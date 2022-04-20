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ФСБ заарештувала "міністра внутрішніх справ ЛНР" і вивезла до Ростова, - розвідка

Фото: "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет (lug-info.com)
Автор: Артем Горовенко

Федеральна служба безпеки Росії на тлі невдач на фронті заарештувала так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета. За даними української сторони, його арешт вже викликав негативну реакцію серед представників "республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Згідно з отриманими даними, Корнет був заарештований ФСБ Росії і даний час утримується в слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону.

"Арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур і політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник намагається звільнити Корнета.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про викрадення співробітниками ФСБ Росії одного з ватажків так званої "Донецької народної республіки" Едуарда Басуріна. Самі окупанти цю інформацію спростували, а Басурін продовжує давати брифінги в Донецьку.

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