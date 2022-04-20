ФСБ арестовала "министра внутренних дел ЛНР" и вывезла в Ростов, - разведка

Федеральная служба безопасности России на фоне неудач на фронте арестовала так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета. По данным украинской стороны, его арест уже вызвал негативную реакцию среди представителей "республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно полученным данным, Корнет был арестован ФСБ России и настоящее время содержится в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.

"Арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пытается освободить Корнета.