ФРУ призвала сделать государственное финансирование "Укрзализныци" постоянным

Поддержка "Укрзализныци" из госбюджета - это инвестиция в обороноспособность, логистику, экспорт, рынок труда и восстановление экономики. Поэтому следует создать прогнозируемый механизм поддержки и закрепить его долгосрочным меморандумом между правительством и компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федерации работодателей Украины (ФРУ).

ФРУ приветствует решение, которое позволит правительству направить 8 млрд грн в поддержку "Укрзализныци", которая сегодня - не просто перевозчик, а железная артерия государства, которая одновременно обеспечивает работу фронта, экономики и выполняет важные социальные функции.

"Ежедневно железнодорожники под обстрелами доставляют военную технику, горючее, боеприпасы, гуманитарные грузы и военнослужащих. Без этой работы невозможно представить ни оборону, ни стабильность внутреннего рынка, ни экспорт, формирующий валютные поступления для государства", - отметили в ФРУ.

Вместе с тем в Федерации подчеркнули: одноразовое финансирование не решает системной проблемы, которая заключается в осуществлении социально важных пассажирских перевозок по фиксированным льготным ценам, что обуславливает ежегодные убытки в объеме ~20 млрд грн, и содержание избыточной инфраструктуры, работа которой нужна Силам обороны, что также требует многомиллиардных расходов "Укрзализныци".

"Ключевой задачей является создание предполагаемого механизма государственной поддержки УЗ, который будет закреплен в формате долгосрочного меморандума (3 или более лет) между правительством и УЗ", - говорят в ФРУ.

В Федерации объясняют, что такой меморандум будет гарантировать системную государственную финансовую поддержку на ближайшие три года, позволит УЗ реструктурировать кредитные обязательства, снизить финансовые риски и избежать кризиса ликвидности, откроет возможности для оперативного восстановления критической инфраструктуры, планирования необходимых ремонтов и закупок.

Также Меморандум позволит "Укрзализныце" сбалансировать доходы и расходы в сегменте пассажирских перевозок, обеспечит непрерывность экспорта - критического для валютных поступлений и стабильности экономики, и постоянство транспортной логистики, от которой напрямую зависит и фронт, и экономика, и экспорт, подчеркнули в Федерации.

"Фактически меморандум станет "страховым полисом" для украинской экономики в условиях войны. Он создаст основу для конструктивной коммуникации с международными финансовыми институтами и инвесторами, которые ожидают четких сигналов от государства относительно стабильности и прогнозируемости транспортной системы", - говорится в заявлении.

От своевременности таких решений зависит не только устойчивость "Укрзализныци", но и конкурентоспособность Украины на мировых рынках. Поскольку речь идет о стратегическом решении, без которого невозможно гарантировать стабильность работы ключевой инфраструктуры страны, резюмировали в ФРУ.