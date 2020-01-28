В компанії Бахматюка заявили про тиск з боку НАБУ та анонсували масові протести

Ілюстративне фото (ULF)

"Укрлендфармінг" вимагає припинити тиск на 27 тисяч працівників компанії

Бізнесмен Олег Бахматюк та колектив групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити тиск з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) й анонсували масові акції протесту, якщо тиск на компанію не припиниться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне зверення ULF на сайті компанії.

“Ми побудували ще в 2013 році два найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу - "Авіс" у Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області, а нас звинувачують в тому, що їх ніби не існує, що є абсурдом і повною нісенітницею. Подібні звинувачення демонструють повну некомпетентність осіб, які відкривали ці справи”, - йдеться у зверненні.

В компанії нагадали, що фабрики, про які йдеться у відкритих кримінальних справах (мова йде про провадження № 52016000000000112 від 20.04.2016 р. та № 52017000000000362 від 01.06.2017 р. закриті відповідно Генеральною прокуратурою України 06.12.2017 року та ГСУ НП 20.06.2018 року) птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу потужністю 11,2 млн курей-несучок "Авіс" та "Чорнобаївське", були побудовані ще у 2013 році.

"Птахокомплекс "Авіс" у Хмельницькій області має річну виробничу потужність 1,616 млрд яєць, а птахокомплекс "Чорнобаївське" в Херсонській області - 1,865 млрд яєць. Між тим ці справи використовуються для тиску на компанію, як і справи проти VAB банку, допити НАБУ 10 тисяч працівників "Укрлендфармінг" та обшуки на підприємствах", - зазначається у звернені.

"Укрлендфармінг" акцентує увагу, що заручником таких дій стає доля 27 тисяч людей - працівників компанії.

"Нагадуємо про більш, ніж 2,5 млрд грн, які компанія сплачує державі податками, про 3 млрд грн, які компанія сплачує зарплатами. Нагадуємо, що НАБУ, яке є споживачем великих бюджетних асигнувань, фактично знищує тих, хто ці кошти через наповнення бюджету їм сплачує. А людина, яка очолює цей орган, з мотивів особистої помсти, як він це вже не раз робив щодо інших осіб, використовує НАБУ для знищення великої і важливої для економіки України компанії. І ми розуміємо, що ця людина не зупиниться. Тому звертаємось до Вас, пане Президенте, як до гаранта Конституції, гаранта наших прав, гаранта економічної безпеки країни: зупиніть пана Ситника, якій перейшов межу здорового глузду в сліпому бажанні помсти, який маніпулює і використовує силову структуру в особистих справах, що йде врозріз з економічними інтересами нашої держави", - зазначають в компанії.

Компанія також заявляє, що планує масові акції протесту у випадку, якщо неправомірний тиск з боку НАБУ не припиниться:

"Ми будемо боротись за наші права. Ми будемо змушені виводити людей на акції протесту. Ми будемо стукати в усі двері, щоб нас почули. Нам буде важко боротись із системою, але ми не можемо просто сидіти і дивитись, як руйнують нашу компанію. І ми сподіваємось, що, керуючись інтересами держави, Ви зупините НАБУ і його керівника, який зайшов у своїй помсті за всі межі здорового глузду", - резюмували в "Авангарді" та "Укрлендфармінгу".

Нагадаємо, що 16 січня НАБУ розпочало допити 10 тисяч працівників аграрних компаній Бахматюка. Як заявила прес-служба агрохолдингу, причиною міг стати конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника, який визнаний судом винним у корупції і внесений до реєстру корупціонерів. Головним свідком обвинувачення по цій справі був радник сестри Олега Бахматюка.