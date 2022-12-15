ФРС США продлило антиинфляционную кампанию и повысило базовую ставку до рекордного уровня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, такое увеличение ключевого показателя кредитно-финансовой системы первой экономики мира приведет к тому, что стоимость заимствований, которая сейчас самая высокая с 2007 года, увеличится еще больше. Этому способствуют также действия центробанков других стран, стремящихся обеспечить дальнейшее замедление инфляции.

"ФРС опубликовала прогноз, согласно которому ставки в 2023 году достигнут 5,1%, прежде чем будут снижены до 4,1% в 2024 году - более высокого уровня, чем ожидалось", - отмечает Bloomberg.

Однако ранее на рынке распространялись слухи о том, что финрегулятор может приостановить повышение учетной ставки. Такой тезис способствовал определенному оживлению деловой активности. Тем не менее, ФРС продолжил ужесточать правила рефинансирования, надеясь снизить уровень инфляции в США до целевого показателя в 2%.

Издание отмечает, что на очередном заседании Совета финансовой стабильности участники определили приоритетные направления деятельности, в частности банковской сферы, чтобы противостоять экономическим трудностям, вызванным полномасштабной войной России в Украине. Кроме того, Bloomberg напоминает, что американский регулятор за последний год уже четырежды поднимал ставку на 75 б. п., что явилось самым быстрым темпом с 1980-х годов.