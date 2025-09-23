RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На фронте уничтожены два ЗРК "Тор-М2": чем они важны для России

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Операторы Сил беспилотных систем поразили два российских ЗРК "Тор-М2", стоимость которых составляет 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Как рассказали военные, на одном из активных направлений фронта операторы 412-го полка Nemesis СБС обнаружили и поразили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2". В результате атаки одна установка была уничтожена, а другая получила серьезные повреждения.

Что известно о "Тор-М2"

Это ЗРК малого радиуса действия, применяемый противником в составе эшелонированной ПВО для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и дронов. Россияне используют его для защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400. Радиус перехвата воздушных целей - до 15 км. Стоимость новой установки составляет около 25 миллионов долларов.

Силы беспилотных систем в Украине

Ранее мы писали о том, что Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС ВСУ.

 

 

Ранее мы писали, что бойцы ССО FPV-дроном повредили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". В частности, на отношению, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

