Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб

В ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"После выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются, а также выразили соболезнования родным и близким погибшего.
За период полномасштабной войны с Россией, украинские Воздушные силы потеряли несколько истребителей и профессиональных летчиков во время отбития воздушных атак России.
Так, в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.
Он пилотировал американский истребитель F-16, сбил воздушную цель, но борт получил повреждения. Летчик отвел самолет от населенного пункта и не успел катапультироваться.
Президент Владимир Зеленский присвоил Устименко звание Героя Украины (посмертно).
В апреле этого года во время атаки дронов ВС ВСУ потеряли истребитель Су-27. Пилот катапультировался и выжил.
Добавим, что в мае 2024 года при выполнении задания погиб пилот истребителя Денис Василюк.
А в феврале 2024 года в ходе выполнения боевого задания погиб пилот Владислав Рыков. На его счету было около 400 боевых вылетов.