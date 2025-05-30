На фронте зафиксированы около 150 атак, враг давит на четырех направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне привлекли для поражения 1384 дронов-камикадзе и 4355 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника около Волчанска, Старицы и Каменки.

На Купянском направлении противник совершил семь наступательных действий на позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. К этому времени незавершенными остаются еще четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отражали 11 вражеских атак в направлении Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение. Захватчик пытался продвигаться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районе Торецка и в направлениях Дилиевки и Яблоновки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Длинная Балка, Ореховое, Алексеевка.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 160 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также уничтожены 13 автомобилей, пять мотоциклов, один миномет, 15 БпЛА и одна боевая бронированная машина. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Шевченко, Новополь, Новоселка, Зеленое Поле. Наши защитники успешно остановили 16 атак, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись районы населенных пунктов Новодаровка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Полтавке и Железнодорожному неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю - авиабомбами. Наступательных действий враг не проводил.

На Ореховском направлении агрессор атаковал четыре раза. Оккупанты пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и в районе Степного. К этому времени продолжается один бой.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 28 атак российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.