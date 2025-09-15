На фронте появятся устойчивые к РЭБ дроны-камикадзе с дальностью 40+ км

По словам Федорова, после завершения испытаний эти дроны вскоре будут применены на поле боя.

"Ударные дроны-камикадзе с дальностью 40+ км, способные преодолевать РЭБ, - это новый уровень возможности поражать противника далеко за линией фронта", - отметил Федоров.

Благодаря содействию Brave1 и отзывам от военных производители смогли отшлифовать технологии до максимальной эффективности.

"Ударные дроны становятся дешевым и практичным решением для фронта - доступные в производстве и легко масштабируемые. Они помогают достичь точных ударов на расстояниях 40, 50 и даже более километров, не оставляя врагу шансов, - подчеркнул Федоров.

Министр добавил, что впереди - боевые испытания, и ускорение подготовки к массовому применению ударных дронов-камикадзе на линии фронта.

Фото: Brave1 провел финальные испытания дронов-камикадзе 40+ км (t.me/zedigital)