На фронте появятся устойчивые к РЭБ дроны-камикадзе с дальностью 40+ км

Оборонный кластер Brave1 провел заключительный этап тестирований ударных дронов-камикадзе, которые имеют заявленную дальность поражения более 40 километров и способны преодолевать РЭБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам Федорова, после завершения испытаний эти дроны вскоре будут применены на поле боя.
"Ударные дроны-камикадзе с дальностью 40+ км, способные преодолевать РЭБ, - это новый уровень возможности поражать противника далеко за линией фронта", - отметил Федоров.
Благодаря содействию Brave1 и отзывам от военных производители смогли отшлифовать технологии до максимальной эффективности.
"Ударные дроны становятся дешевым и практичным решением для фронта - доступные в производстве и легко масштабируемые. Они помогают достичь точных ударов на расстояниях 40, 50 и даже более километров, не оставляя врагу шансов, - подчеркнул Федоров.
Министр добавил, что впереди - боевые испытания, и ускорение подготовки к массовому применению ударных дронов-камикадзе на линии фронта.
Фото: Brave1 провел финальные испытания дронов-камикадзе 40+ км (t.me/zedigital)
Ранее Федоров рассказал о работе украинского дрона "Катран", который используют ВСУ. Операции с его участием засекречены.
Напомним, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.
Также в Украине создали уникальный дрон с искусственным интеллектом, который помогает поражать цели на расстоянии более 50 километров. Новая разработка получила название "Паук Допхина".