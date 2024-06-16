ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники продвинулись в Серебрянском лесу, - "Азов"

Луганская область, Воскресенье 16 июня 2024 12:00
UA EN RU
Украинские защитники продвинулись в Серебрянском лесу, - "Азов" Фото: украинские защитники продвинулись в Серебрянском лесу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Военным удалось продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".

В наступательной операции принимали участие 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии. Это произошло 21 апреля.

"В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий в своем направлении", - говорится в сообщении.

В "Азове" призвали СМИ и общество "не создавать информационный шум" и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения двух бригад.

Добавим, что 15 июня заместитель комбрига "Азова" Святослав Паламар сообщил, что украинские военные выбили россиян с некоторых позиций в Серебрянском лесу возле Кременной.

Серебрянское лесничество находится в восьми километрах от Кременной Луганской области. С осени 2022 года лес фактически является местом боевых действий.

Украинские защитники продвинулись в Серебрянском лесу, - &quot;Азов&quot;

скриншот deepstatemap.live

Что происходит на фронте

В последние месяцы Россия активизировала свои усилия на фронте. Оккупантам удалось захватить Авдеевку, а после этого они продолжили давить на этом направлении.

Также россияне сосредоточились на городе Часов Яр Донецкой области. Захват города откроет врагу путь на Краматорскую агломерацию.

Кроме того, 10 мая русские войска открыли еще одно направление. Они пошли в наступление на севере Харьковской области. Бои идут в районе города Волчанск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Азовці Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом