Украинские защитники продвинулись в Серебрянском лесу, - "Азов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".

В наступательной операции принимали участие 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии. Это произошло 21 апреля.

"В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий в своем направлении", - говорится в сообщении.

В "Азове" призвали СМИ и общество "не создавать информационный шум" и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения двух бригад.

Добавим, что 15 июня заместитель комбрига "Азова" Святослав Паламар сообщил, что украинские военные выбили россиян с некоторых позиций в Серебрянском лесу возле Кременной.

Серебрянское лесничество находится в восьми километрах от Кременной Луганской области. С осени 2022 года лес фактически является местом боевых действий.

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