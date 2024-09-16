На фронте произошло 99 боев, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, 16 сентября, на фронте произошло 99 боевых столкновений. Самое горячее сегодня Кураховское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Как сообщили в Генштабе, от обстрелов с территории России пострадали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.
Обстрелы вражеской артиллерии подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб.
Также, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 15 российских КАБов.
На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Синьковки и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще четыре - продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 18 раз вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 12 атак, еще шесть - продолжается. Также враг нанес авиационных ударов по Новоегоровке и Кучеровке.
На Северском направлении в течение дня оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении захватчики четырежды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян возле Часового Яра, еще две атаки продолжаются в районе Васюковки.
На Торецком направлении противник атаковал 12 раз неподалеку от Дружбы, Торецкого и Железного. Девять боев завершились без успеха для оккупантов, еще три - продолжаются. Страдает от авиационных ударов врага Щербиновка, на которую за сегодняшний день уже сброшены девять КАБов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 20 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Самое горячее сегодня Кураховское направление - 26 раз враг атаковал в сторону Украинского, Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Девятнадцать боев завершено, семь - продолжаются.
На Времивском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Два штурмовых действия врага отражены, длится три боестолкновения.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наносит авиационные удары.
В Приднепровском направлении российские захватчики дважды пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.
"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 15 сентября, на фронте состоялось 173 боя. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских оккупантов, а также 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и другую технику врага.
Всего с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе превышают 634 тысяч солдат.
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