За сутки 173 боя, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки, 15 сентября, на фронте состоялось 173 боя. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе Волчанска.
На Купянском направлении состоялось 20 боестолкновений. Отбиты атаки россиян неподалеку Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.
На Северском направлении отражено 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении россияне три раза атаковали в районах Ступочек и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении враг совершил 36 атак в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка и не только.
На Кураховском направлении отбито 42 вражеские атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка.
На Времовском направлении россияне совершили 10 штурмов в районах Водяного, Катериновки, Сладкого и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском направлении россияне атаковали в бой Новодаровки.
На Приднепровском направлении враг пытался вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз.
Потери России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских оккупантов, а также:
- 3 танка;
- 8 боевых бронированных машин;
- 14 артиллерийских систем.
Всего с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе превышают 634 тысяч единиц.
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