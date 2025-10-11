ua en ru
На фронте произошло 160 боев: Генштаб назвал два самых горячих направления суток

Суббота 11 октября 2025 22:54
На фронте произошло 160 боев: Генштаб назвал два самых горячих направления суток
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 11 октября, на фронте в течение этих суток произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Александровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За сегодня противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, совершил 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре атаки российских захватчиков. Враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, совершил 133 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил 12 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман. Два боевых столкновения не утихают до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили пять вражеских наступлений на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Силы обороны до сих пор отражают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг совершил 46 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 63 оккупанта, обезвредили четыре единицы автомобильной техники и 10 беспилотных летательных аппаратов захватчиков", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 28 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сечневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Ореховском направлении захватнические войска шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское, Степное и в сторону Приморского.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Россияне теряют технику и солдат

Напомним, рано утром 11 октября Генштаб ВСУ опубликовал очередной отчет по потерям армии оккупантов. Так, за сутки, с 10 на 11 октября ВСУ уничтожили 6 ББМ, 21 артсистему и 72 единицы автотехники.

Кроме того, за предыдущие сутки россияне потеряли еще 1060 солдат. К слову, с начала полномасштабной войны потери армии РФ превышают уже 1,1 млн человек.

