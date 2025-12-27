На фронте состоялось почти 120 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток

По состоянию на 22:00, 27 декабря, на фронте с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что оккупанты нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 22 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3188 дронов-камикадзе и осуществили 2466 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили одно штурмовое действие оккупантов. Также враг нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, совершил 117 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Лимана и Григорьевки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Васюковки, Предтечино и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 31 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 106 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну реактивную систему залпового огня, две единицы автомобильного транспорта, одну самоходную артиллерийскую установку, 21 беспилотный летательный аппарат, пункт управления, также поразили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники и десять укрытий для личного состава врага", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 15 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербово, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья. Еще три боестолкновения продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Железнодорожное.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили одну атаку захватчиков в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.