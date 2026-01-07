ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте произошло 140 боевых столкновений: Генштаб отчитался о ситуации за сутки

Украина, Среда 07 января 2026 18:39
UA EN RU
На фронте произошло 140 боевых столкновений: Генштаб отчитался о ситуации за сутки Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 7 января (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 16:00 среды, 7 января, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, где зафиксировано 52 вражеских штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Telegram.

В течение суток от обстрелов российской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Хреновка, Архиповка Черниговской области; Уланово, Студенок, Бессаловка, Рыжевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили три штурма оккупантов. РФ также осуществила 39 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов, в том числе два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении отбито шесть атак россиян в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Терновая. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. До сих пор идут два боестолкновения.

На Лиманском направлении РФ осуществила 12 атак вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодязи, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении с начала суток наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Краматорском направлении россияне девять раз штурмовали в районах, Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного. До сих пор идет бой.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении россияне 52 раза атаковали в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны отбили 44 атаки противника, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

На Александровском направлении россияне наступали в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Отражено 19 вражеских штурмов, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении россияне три раза штурмовали в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении состоялось две вражеские атаки в районе Антоновского моста.

Потери врага

Напомним, с начала полномасштабной войны общие ориентировочные потери личного состава России составили около 1 214 500 человек. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Покровск Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка