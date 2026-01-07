На фронті відбулось 140 бойових зіткнень: Генштаб відзвітував про ситуацію за добу

Станом на 16:00 середи, 7 січня, на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де зафіксовано 52 ворожих штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Telegram .

Протягом доби від обстрілів російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси, Хрінівка, Архипівка Чернігівської області; Уланове, Студенок, Безсалівка, Рижівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили три штурми окупантів. РФ також здійснила 39 обстрілів позицій українських оборонців і населених пунктів, зокрема два - з РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку відбито шість атак росіян в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча й Тернова. Досі тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Досі точаться два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку РФ здійснила 12 атак поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Слов’янському напрямку з початку доби наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Краматорському напрямку росіяни дев’ять разів штурмували в районах, Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного. Дотепер точиться бій.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку росіяни 52 рази атакували в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони відбили 44 атаки противника, досі тривають шість боєзіткнень.

На Олександрівському напрямку росіяни наступали у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка. Відбито 19 ворожих штурмів, п’ять боєзіткнень тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. П’ять боїв тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку росіяни три рази штурмували в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Антонівського мосту.