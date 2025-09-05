На фронте с начала суток произошло более 100 боев: где самая горячая ситуация

На фронте с начала суток 5 сентября произошло 103 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также осуществил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз без успеха пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка. Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки и в направлении Дибровы.
На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Один бой до сих пор продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 19 атак противника, семь боевых столкновений продолжаются.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха. Наши воины отбили 15 вражеских штурмов, еще шесть атак продолжаются.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.
На Краматорском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях - без особых изменений.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 085 410 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 840 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 2 средства ПВО, 261 дрон и другую технику врага.