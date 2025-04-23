На фронте сегодня уже более 80 боев: Генштаб рассказал, где горячее всего

На фронте с начала суток, 23 апреля, произошло уже 83 боевых столкновения. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Обстрелы приграничья

По данным Генштаба, от обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности, Михальчина Слобода, Тимоновичи Черниговской области; Степок, Проходы, Порозок, Кучеровка, Поповка, Стариково, Белая Береза, Коренек Сумской области. Авиационным ударам подверглись Осоевка, Миропольское и Уланово.

Самые активные направления фронта

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 16 раз неподалеку Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки, сейчас идут пять боев.

Ситуация на других направлениях

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ривнополь и Новодаровка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Неуправляемыми авиаракетами противник ударил по Новополю.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка и Редкодуб.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, но был остановлен украинскими защитниками.

На Северском направлении с начала суток состоялся один штурм позиций украинских защитников вблизи Белогоровки.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили восемь атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБа, осуществил 279 обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.