На фронте сегодня уже более 80 боев: Генштаб рассказал, где горячее всего
На фронте с начала суток, 23 апреля, произошло уже 83 боевых столкновения. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Торецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Обстрелы приграничья
По данным Генштаба, от обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности, Михальчина Слобода, Тимоновичи Черниговской области; Степок, Проходы, Порозок, Кучеровка, Поповка, Стариково, Белая Береза, Коренек Сумской области. Авиационным ударам подверглись Осоевка, Миропольское и Уланово.
Самые активные направления фронта
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 16 раз неподалеку Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки, сейчас идут пять боев.
Ситуация на других направлениях
На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ривнополь и Новодаровка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Неуправляемыми авиаракетами противник ударил по Новополю.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка и Редкодуб.
На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, но был остановлен украинскими защитниками.
На Северском направлении с начала суток состоялся один штурм позиций украинских защитников вблизи Белогоровки.
На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.
На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили восемь атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБа, осуществил 279 обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Потери России в войне
Напомним, общие боевые потери России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2025 года ориентировочно составили 944 270 человек
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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