Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Фото: Украина снова под атакой "Шахедов" со стороны России (Getty Images)

Российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.