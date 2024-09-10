Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога
Российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 22:37 военные сообщили о вхождении вражеских БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.
Через некоторое время несколько групп ударных БпЛА двигались по территории Полтавской области в западном направлении.
В 23:13 военные сообщили о движении новых групп БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумской в направлении Полтавской области.
Также вражеские дроны обнаружены в Запорожской области, движутся на север.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Обстрелы и ситуация на фронте
В ночь на вторник, 10 сентября, россияне атаковали Украину несколькими ракетами и десятками "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 38 вражеских беспилотников.
На Киев российские БпЛА заходили с разных направлений. Все вражеские цели были сбиты.
Тем временем войска агрессора пытаются штурмовать на трех направлениях фронта. Продолжаются бои вблизи Лозовой в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.