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В Киевской области работала ПВО из-за "Шахедов" (обновлено)

Среда 11 сентября 2024 02:29
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В Киевской области работала ПВО из-за "Шахедов" (обновлено) Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 11 сентября начали работу силы и средства противовоздушной обороны. Причиной стала фиксация вражеских дронов-камикадзе в небе над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА) в Telegram.

О работе ПВО в Киевской области в администрации заявили в 02:22. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении КОВА.

Также местных жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в интернете работу защитников украинского неба.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КОВА.

Обновлено: отбой тревоги

В 02:50 в КОВА заявили об отбое угрозы из-за вражеских воздушных атак для Киевской области.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 10 сентября был зафиксирован запуск российскими войсками ударных беспилотников по Украине для очередной воздушной атаки. Соответственно, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

По данным от Командования Воздушных сил ВСУ по состоянию на полвторого ночи, движение "Шахедов" наблюдалось в Полтавской области, в сторону Киевской и Черниговской областей, а также в Херсонской и Николаевской областях.

Позже военные предупредили жителей Кривого Рога о фиксации дронов-камикадзе противника в районе города.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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