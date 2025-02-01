На фронте более 70 боевых столкновений в первый день февраля: где больше всего атак

С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Как отмечает Генеральный штаб, защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и в Курской области.
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села Украины. Сегодня под ударом были населенные пункты Железный Мост и Николаевка Черниговской области; Хлебороб Сумской области.
На Купянском направлении враг с начала суток совершил 15 попыток продвинуться к украинским позициям в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.
Агрессор 12 раз атаковал позиции украинских войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодезя, Торского и в направлении Новомихайловки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении украинские бойцы отбили две атаки оккупантов. Три боестолкновения продолжается до сих пор. Захватнические подразделения проводят активные действия в районе Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать два раза за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звездного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Сейчас продолжаются еще восемь боестолкновений.
Оккупанты один раз пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.
На Гуляйпольском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки, получил отпор.
На Ореховском направлении идут два боя в районе Щербаков и Нестерянки.
На Харьковском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили три атаки россиян, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб.
Российские войска несут большие потери, но и дальше продолжают интенсивно штурмовать украинские позиции. Недавно враг заявил о полной оккупации Великой Новоселки в Донецкой области.
Кроме того, оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол на Харьковщине, заявила недавно разведка Великобритании.
Также одной из главных целей войск РФ является сейчас оккупация Покровска. Как недавно рассказывали в ОСГВ "Хортица" оккупанты не пытаются штурмовать город, а намерены обойти его, чтобы не ввязываться в тяжелые городские бои.
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