На фронте более 70 боевых столкновений в первый день февраля: где больше всего атак

Как отмечает Генеральный штаб, защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и в Курской области.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села Украины. Сегодня под ударом были населенные пункты Железный Мост и Николаевка Черниговской области; Хлебороб Сумской области.

На Купянском направлении враг с начала суток совершил 15 попыток продвинуться к украинским позициям в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

Агрессор 12 раз атаковал позиции украинских войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодезя, Торского и в направлении Новомихайловки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении украинские бойцы отбили две атаки оккупантов. Три боестолкновения продолжается до сих пор. Захватнические подразделения проводят активные действия в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать два раза за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звездного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Сейчас продолжаются еще восемь боестолкновений.

Оккупанты один раз пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

На Гуляйпольском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки, получил отпор.

На Ореховском направлении идут два боя в районе Щербаков и Нестерянки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили три атаки россиян, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб.

Ситуация на фронте