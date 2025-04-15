Броня возвращается: в ISW рассказали об изменении тактики наступления РФ

Российские захватчики, вероятно, начали массово использовать бронетехнику на фронте после периода ограниченного применения. При этом ВСУ отбивают атаки и наносят значительные потери.

К таким выводам пришли эксперты Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 15 апреля отчет ISW .

Американские аналитики рассказали, что российские войска, похоже, активизируют использование бронетехники на всей линии боевого соприкосновения после того, как в конце 2024 года и в начале текущего года "в основном перевели бронетехнику на роль огневой поддержки и полагались на пехоту для наступления".

Крайние примеры использования врагом бронетехники при штурмах

В ISW привели рассказ спикера Луганской группировки войск ВСУ подполковника Дмитрия Запорожца от 13 апреля о том, что Силы обороны отбили российский усиленный механизированный штурм численностью в роту в районе н.п. Ступочки (к югу от Часового Яра) и Клещиевки (к юго-востоку от Часового Яра).

Он рассказал, что 12 апреля для атаки враг применил 13 единиц бронетехники, несколько гражданских автомобилей и неопределенное количество мотоциклов.

Вчера украинская бригада, которая действовала на Новопавловском направлении, обнародовала кадры, на которых видно, как росармия проводит усиленный механизированный штурм с использованием более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и несколько танков.

В бригаде ВСУ заявили, что россияне пытались продвинуться волной мотоциклов впереди атакующей бронетехники, чтобы быстро добраться до позиций Сил обороны.

Другая украинская бригада, которая действовала неподалеку, проинформировала о российском штурме возле Вольного Поля (к северо-западу от Великой Новоселки), когда воины ВСУ уничтожили 2 танка и 12 БМП.

14 апреля в Нацгвардии Украины обнародовали кадры, на которых видно, как враг ведет механизированный штурм из трех танков, 18 БМП, неустановленного количества БТР МТ-ЛБ и 41 мотоцикла в неустановленном районе Запорожского направления.

Тогда нацгвардейцы отметили, что вражеская атака была отбита, и были уничтожены несколько БМП.

Изменения тактики оккупантов

В публикации ISW отмечается, что с конца осени 2024 года войска РФ усиливают механизированные атаки с помощью гражданской техники, мотоциклов и вездеходов (АТВ) после ограничения использования бронетехники на всей линии фронта.

Эксперты предполагают, что это, вероятно, происходит из-за страха неоправданных потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года.

Так, захватчики в основном полагались на небольшие группы пехоты для продвижения в Украине и использовали бронетехнику для перевозки пехоты к линии фронта и для огневой поддержки пехотных штурмов с конца осени 2024 года до зимы 2024-2025 годов.

"Российские войска продолжают наступать небольшими группами пехоты вдоль линии фронта, но, возможно, снова используют бронетехнику для штурмовых операций на передовой в рамках общей интенсификации вдоль всей линии фронта". - передают в ISW.

Оценка экспертов о возвращении "брони" на фронт

Ранее аналитики Института изучения войны оценивали, что российская оборонно-промышленная база не может производить новую бронированную технику и артиллерийские системы со скоростью, которая может компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

В ISW. считают, что войска РФ, вероятно, используют эти альтернативные гражданские транспортные средства в штурмовых операциях для усиления механизированных штурмов на фоне опасений относительно сокращения поставок бронетехники советских времен.

"Недавняя интенсификация российской бронетехники свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, все меньше беспокоится о сокращении запасов бронетехники или, по крайней мере, может согласиться на дополнительные потери бронетехники, если российские силы смогут получить дополнительные преимущества до возможного будущего прекращения огня", - пишут в Институте.