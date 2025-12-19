На фронте за сутки произошло почти 150 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

С начала суток оккупанты нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиационных бомб. Также они использовали для атак 3472 дронов-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций украинских позиций и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отражали шесть атак россиян, одно столкновение продолжается до сих пор. Также враг совершил 80 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, из которых один - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении россияне совершили восемь попыток прорвать оборону украинских подразделений вблизи Волчанска, Прилипки и в направлениях Избицкого.

На Купянском направлении РФ четыре раза проводила наступательные действия в направлении населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки, Купянска.

На Лиманском направлении российские оккупанты восемь раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону Дробышево, Ставок, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана и в районе населенного пункта Шандриголово.

На Славянском направлении защитники отбили шесть вражеских штурмов - россияне пытались продвигаться в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении в течение суток боестолкновений не произошло.

На Константиновском направлении россияне 19 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополье, Софиевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение суток оккупанты 38 раз атаковали позиции ВСУ. Враг атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Зверево, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего, Нового Шахового, Светлого, Гришино, Новопавловки. Сейчас еще продолжаются три боевых столкновения.

На этом направлении сегодня обезврежено 106 оккупантов, из которых 66 - безвозвратно. Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 26 беспилотников, девять единиц спецтехники, одно укрытие личного состава и три склада боеприпасов врага. Повреждены шесть единиц автомобильной техники и одиннадцать укрытий противника.

На Александровском направлении россияне десять раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону населенных пунктов Рыбное, Александроград, Новое Запорожье. Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Подгавриловке.

На Гуляйпольском направлении враг 11 раз атаковал позиции защитников в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Воздвижовке.

На Ореховском и Приднепровском направлениях пока боевых столкновений не зафиксировано.