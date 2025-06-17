На фронте за сутки более 135 боев: Генштаб рассказал, где горячее всего

Вражеские обстрелы

Российские войска нанесли один ракетный и 45 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Оккупанты привлекли 1157 дронов-камикадзе и осуществили 3927 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 31 штурм врага. Кроме того, оккупанты нанесли 12 авиаударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершили 213 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Долгенького и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степной Новоселовки, Загрызового и в направлении Голубовки и Петропавловки. Украинские защитники остановили четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

На Северском направлении отражен вражеский штурм. Оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки.

На Краматорском направлении враг десять раз штурмовал наши позиции в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Василовки и в направлении Белой Горы. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских защитников в районах Торецка, Дылеевки и в направлении Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки. Силы обороны остановили 15 вражеских атак, бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 221 оккупанта, из них 144 были ликвидированы. Также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, шесть автомобилей, баги, пять мотоциклов, квадроцикл, два дрона, два терминала спутниковой связи, укрытие для личного состава и антенну управления беспилотником; также повреждены автомобиль и мотоцикл.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Свободное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в направлении Запорожья и Шевченкового. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по Малиевке и Березовому.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор однажды атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Населенный пункт Новоселовка подвергся авиаудару.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях ситуация без особых изменений.